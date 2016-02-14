andelynx

Андрей andelynx

 
42 годаРоссия/Ростов-на-Дону
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
PHP, HTML, CSS, JavaScript, MySQL

Верстка страниц:

  • PHP, HTML, CSS, JavaScript, MySQL;
  • Кроссброузерность (IE8+, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari);
  • Адаптивкая верстка;
  • Оптимизация вёрстки;
  • Аккуратный код, блочная верстка.

    • Работа с CMS:

  • Wordpress

    • Опыт работы: более 4-х лет.

    Портфолио: www.madmediadesign.net

    PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSS
    Отзывы заказчиков
    DIM5984
    39 летРоссия
    8 лет в сервисе
    Был
    2 года назад
    $45
    10 баллов
    8 лет назад
    Шаблон сайта на Вордпресс
    Андрей отлично справился с задачей. Всегда был на связи, все замечания и пожелания по ходу задачи также оперативно дорабатывались. По другим проектам на Вордпресс работаю пока только с Андреем
    Отличный заказчик! Все на высоте (постановка задачи, оплата)! Рекомендую!!
    Ответный отзыв
    sobakaper
    Иван 
    37 летРоссия
    9 лет в сервисе
    Был
    год назад
    $20
    10 баллов
    8 лет назад
    Верстка простого одностраничника
    Андрей четко и в срок выполнил поставленную задачу. Выполненной работой доволен!
    Постановка задачи - четко и ясно. Оплата мгновенная. Рекомендую!
    Ответный отзыв
    Katerina4384
    Екатерина 
    39 летРоссия
    12 лет в сервисе
    Была
    3 года назад
    $10
    10 баллов
    8 лет назад
    Работы с сайтом на WP
    Андрей на отлично справился с поставленной задачей. В итоге сделал гораздо больше, чем было в задании, проделав значительную работу в сжатые сроки. Учел все мои пожелания и замечания. Приятен в общении, все по делу, без лишних вопросов. Очень рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
    Екатерина отличный заказчик! Постановка задачи четкая и ясная! Оплата мгновенная! Очень приятно было работать! Рекомендую! И буду рад дальнейшему сотрудничеству!
    Ответный отзыв
    laslogwi
    34 годаРоссия
    9 лет в сервисе
    Был
    2 года назад
    $10
    10 баллов
    8 лет назад
    Доработка шаблона на Вордпресс
    Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую
    Хороший заказчик, четкое ТЗ, с оплатой без проблем!
    Ответный отзыв
    iacek
    Иван 
    40 летГермания
    18 лет в сервисе
    Был
    3 года назад
    $20
    10 баллов
    8 лет назад
    Верстка простого макета для WordPress
    Очень доволен работой Андрея. Планирую продолжить наше сотрудничество. Рекомендую. С уважением, Иван Я.
    Хороший заказчик, все ясно и понятно, с оплатой все без проблем!
    Ответный отзыв
    HTML-верстка
    16 отзывов
    $1/час
    от $5от 1 дня
    нет рейтинга