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Опыт работы: более 4-х лет.
Портфолио: www.madmediadesign.net
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Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
8 лет назад
Андрей отлично справился с задачей. Всегда был на связи, все замечания и пожелания по ходу задачи также оперативно дорабатывались. По другим проектам на Вордпресс работаю пока только с Андреем
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Все на высоте (постановка задачи, оплата)! Рекомендую!!
$20
10 баллов
8 лет назад
Андрей четко и в срок выполнил поставленную задачу. Выполненной работой доволен!
Ответный отзыв
Постановка задачи - четко и ясно. Оплата мгновенная. Рекомендую!
$10
10 баллов
8 лет назад
Андрей на отлично справился с поставленной задачей. В итоге сделал гораздо больше, чем было в задании, проделав значительную работу в сжатые сроки. Учел все мои пожелания и замечания. Приятен в общении, все по делу, без лишних вопросов. Очень рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Екатерина отличный заказчик! Постановка задачи четкая и ясная! Оплата мгновенная! Очень приятно было работать! Рекомендую! И буду рад дальнейшему сотрудничеству!
$10
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкое ТЗ, с оплатой без проблем!
$20
10 баллов
8 лет назад
Очень доволен работой Андрея. Планирую продолжить наше сотрудничество. Рекомендую. С уважением, Иван Я.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, все ясно и понятно, с оплатой все без проблем!
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16 отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга