Верстка простого одностраничника

Ищу человека для разработки UI сайта. Опыт верстки нужен от 2 лет (html5, jQuery, адаптивная/респонсивная). ТЗ и ссылку на сайт предоставлю кандидату. В заявках укажите сколько лет верстаете и приведите пример самого сложного сверстанного вами ...