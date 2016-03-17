Верстка лендинга

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок342 просмотра

Требуется верстка лендинга.

Ссылка на дизайн: https://yadi.sk/i/2EODAqchqGCGA

Верстка bootstrap. Сайт должен корректно отображаться во всех браузерах и адаптирован под разные устройства.

Есть программная часть: Формы обратной связи, попап окна, калькулятор.

Доп фишки: Параллакс заднего фона на нескольких экранах и плавная прокрутка сайта.

Срок 3 дня

Подробное ТЗ кандидатам

Bootstrap
9 лет назад
drstarkoff
Пётр 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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