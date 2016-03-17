Есть макеты дизайна с слегка изменённым дизайном(совсем мелкие изменения). Нужно их поставить на сайт Сайт стоит на cms DLE 10
Верстка лендинга
Требуется верстка лендинга.
Ссылка на дизайн: https://yadi.sk/i/2EODAqchqGCGA
Верстка bootstrap. Сайт должен корректно отображаться во всех браузерах и адаптирован под разные устройства.
Есть программная часть: Формы обратной связи, попап окна, калькулятор.
Доп фишки: Параллакс заднего фона на нескольких экранах и плавная прокрутка сайта.
Срок 3 дня
Подробное ТЗ кандидатам
Заявки фрилансеров
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