Шаблон письма для рассылки

Спасибо за оперативную работу. Все правки внесены моментально (в течении 30 минут общаясь в скайпе Вячеслав поправил все что мы хотели. сроки тоже не сдвинули. Рекомендую 100%, так как мало кто из фрилансеров так ответственно подходит к работам с небольшим бюджетом.