Есть макеты дизайна с слегка изменённым дизайном(совсем мелкие изменения). Нужно их поставить на сайт Сайт стоит на cms DLE 10
Шаблон письма для рассылки
создать дизайн шаблона письма и сверстать.
элементы и текст - как на макете.
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