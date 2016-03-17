Требуется вёрстка, две версии - обычная и мобильная Резина, до FullHD, минимальная ширина 1024пкс Поддержка актуальных версий браузеров (Chrome, Firefox, Opera, Safari), IE 8+/ Будут динамические элементы (скроллер с картинками, ...
Переделать Сайт на WordPress
Необходимо глобально переделать сайт на WordPress
ТЗ в приложении.
Будут рассматриваться заявки только с указанной стоимостью работ, можно вилку от и до.
Оплата после работ (возможно в два этапа, в середине работ и по завершению)
Заявки фрилансеров
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