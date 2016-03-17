Верстка. Magento

Есть криво сделанная вёрстка http://lediplom.dovgun.com/ Весь архив тут: https://yadi.sk/d/v0q4_AEnqFpba Необходимо привести её в соответствие с макетами https://yadi.sk/d/rinPp0jZqFoUp Главная претензия – верстка выполнена экранами, не вся информация на них помещается. Например раздел преподаватели будет ...