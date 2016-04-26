Верстка

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка302 просмотра

Требуется переверстать верхние кнопки меню и средние. 

Макет в приложение

9 лет назад
llolla
Катя 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

alexeyfedorov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$2
1 день
Не до конца выполнил работу, т.к. был не знаком с системой управления.
Хорошо

Заявки фрилансеров

alexeyfedorov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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