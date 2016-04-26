Нужно установить InstantCms и купленный шаблон для этой CMS. Также далее нужна будет дополнительная поддержка по этой системе управления
Верстка
Требуется переверстать верхние кнопки меню и средние.
Макет в приложение
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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