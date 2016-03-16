Адаптивная верстка сайта под мобильные устройства

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок225 просмотров

off

9 лет назад
remont23com
Андрей 
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка Landing Page

    Нужно сделать копию и добработать под другой продукт Landing Page http://dsonline.ru/product/jenskoeschastie_bonus2/ Все исходники есть. Важно - постановка задачи и общение по скайп. В отклике пришлите ссылки на Ваши с ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка для Landing page

    Требуется сверстать адаптивный одностраничный сайт с фиксированным меню согласно ТЗ дизайнера.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка дизайна и натяжка на CMS Drupal

    Есть дизайн (в приложении). Есть сайт со старым дизайном. Требуется натянуть новый дизайн на старый сайт на CMS Drupal. Оплата только в рублях, на карту Сбербанка. Сайт http://mirprof.com ...

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка сайта

    Коллеги, добрый день! Сделали дизайн сайта: https://www.godesigner.ru/pitches/viewsolution/210119 Нужна верстка. Жду предложения и ссылки на портфолио. Коллеги, хочу уточнить: нужна адаптивная верстка под мобильные устройства. Прошу указывать сроки и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Внести правки на сайт

    Друзья, привет! Есть такой сайт - http://www.nailwebinar.ru/ms-group/ На него нужно внести вот такие правки - https://docs.google.com/document/d/1UqmCwiL7yMHyVlwkI3mq3LtSfVGYCw9obOdIu7nrKFI/edit Самый важный момент - настройка платежей через Робокассу и Пейпэл - нужен ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Специалист по битрикс

    На сайте, сделанном на Битриксе, необходимо внести доработки. Все подробности вышлю. Если коротко, то правки касаются по большей части вёрстки, но есть пара и программных.  Оплата на wmr.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка

    Здравствуйте, нужно сверстать сайт ТЗ и файлы верстки вышлю откликнувшимся приоритет  цена жду предложений с портфолио спасибо за отклик

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад