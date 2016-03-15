Добавить баннер на сайт. Wordpress

$4
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки166 просмотров

Добрый день.

Есть сайт: http://decon-service .ru/

Нужно просто добавить баннер, что бы он отображался на всех страницах сайта.

WordPress
9 лет назад
azteQa
Руслан 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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