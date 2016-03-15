Правка вёрстки страниц интернет-магазина HTML, CSS, jQuery, Bootstrap

Основная работа это CSS (Sass) и HTML с использованием Bootstrap + немного JS-jQuery.

Нужно внести правку в вёрстку интернет-магазина, Backend на PHP фреймворке Laravel, поэтому желателен опыт работы или хоты бы с другими PHP фреймворками.

Так же все изменения ведём через GIT, поэтому необходимо быть знакомым с какой-то системой контроля версий.