Небольшие корректировки шаблона. Opencart 2.0

Добрый день.

Есть сайт: http://pc4games .ru/ Нужно сделать несколько правок в шаблон:

1. Поле поиска и корзину в шапке нужно немного опустить, центрировать по логотипу. А ссылки "Регистрация" и "авторизация" опустить на один уровень с адресом. При этом нужно сделать правки в мобильную версию, если это необходимо.

2. На главной после каких то настроек стали появляется небольшие цитаты из описания товара. Нужно сделать так, что бы они не отображались.

3. В карточке товара нужно выделить жирным шрифтом и красным цветом цифры кода товара.

4. В карточке товара при клике на картинку появляется подробный просмотр изображения, но нет стрелок для того что бы переключаться на другие изображения. Нужно их добавить.