Добрый день! Ищу верстальщика для адаптивной верстки блога и натяжки дизайна на WordPress блог. Блог bytrina11.ru будет помимо обычной версии будет и в мобильной. Макет уже готов и ждет исполнителя. Верстку делаю в ...
Небольшие корректировки шаблона. Opencart 2.0
Добрый день.
Есть сайт: http://pc4games .ru/ Нужно сделать несколько правок в шаблон:
1. Поле поиска и корзину в шапке нужно немного опустить, центрировать по логотипу. А ссылки "Регистрация" и "авторизация" опустить на один уровень с адресом. При этом нужно сделать правки в мобильную версию, если это необходимо.
2. На главной после каких то настроек стали появляется небольшие цитаты из описания товара. Нужно сделать так, что бы они не отображались.
3. В карточке товара нужно выделить жирным шрифтом и красным цветом цифры кода товара.
4. В карточке товара при клике на картинку появляется подробный просмотр изображения, но нет стрелок для того что бы переключаться на другие изображения. Нужно их добавить.
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