Верстка сайта с wix

Привет, я делаю сайт на wix.com (http://chaykaflet.wix.com/umniydom) в онлайн редакторе.

Мне необходимо сверстать этот сайт (что бы не было привязки к wix) , сделать его копию.

Сложность в том что нет макетов psd и сайт просто так не скачать и не скопировать.

Напишите возможно ли это и стоимость со сроками исполнения.

Спасибо.