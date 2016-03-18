Необходимо создать верстку, согласно приложенному файлу и натянуть на шаблон Joomla 3 https://drive.google.com/file/d/0B-W1JABxeeTtZXBmUWVwV3h0WWM/view?usp=sharing Элементы меню фастфуда должны быть настраиваемыми централизовано из админки CMS - изменение картинок - изменение наименования ...
Верстка сайта: главная и 5 внутренних
Необходимо выполнить верстку главной страницы сайта и 5 внутренних под экран компьютера.
Верстка фиксированная (не резиновая).
Страницы:
http://piranja.info/76dorog/1.Home.jpg
http://piranja.info/76dorog/2.Uslugi.jpg
http://piranja.info/76dorog/3.Raboty.jpg
http://piranja.info/76dorog/4.Obiekt.jpg
http://piranja.info/76dorog/5.Klienty.jpg
http://piranja.info/76dorog/6.Kontakty.jpg
Требования:
1) кроссбраузерная верстка на div' ах, БЕЗ совместимости с устаревшими браузерами
2) все меню на css, без скриптов
3) каждый элемент меню оформлен как ссылка A внутри элемента LI, активный элемент LI (Главная) имеет класс .active (внутри элемента UL должны быть только теги LI и тег A, никаких дополнительных тегов!)
4) НЕТ активного содержимого на страницах, нужно только сверстать, скрипты слайдеров, лайтбокс - не нужны!
5) нестантартные шрифты — через font-face
6) на главной странице блоки "Наши услуги", "Преимущества", "ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ", "Последние новости", "Нас рекомендуют"; на странице "Контакты" блок "ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ":
-div, у него указывается класс*, сразу же внутри DIV идет H3 — заголовок блока, сразу за H3 идет div — он обрамляет контент блока, вот так:
-
заголовок
контент блока
-цвет текста в блоке, фон блока, рамка и т.п., задается (*) классом div
-заголовок блока h3 (есть не у всех блоков)
7) на главной странице заголовок "Масштабная реконструкция трассы М-3 Украина..." - h1
8) на внутренних страницах заголовок страницы - h1
9) на странице "Услуги" показать на fixed позиции форму "Заказать обратный звонок"
10) на странице "Клиенты" все картинки каждого клиента должны быть одинакового размера
11) на странице "Контакты" карту прикрепить просто картинкой
12) на странице "Объекты" внизу расположена пагинация вот с такой версткой:
-
- предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 25
- следующая
Пожалуйста, пишите сроки и стоимость работы. Предпочтение отдаю НЕ студиям.
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