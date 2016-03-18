Верстка сайта: главная и 5 внутренних

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен31 заявка362 просмотра

Необходимо выполнить верстку главной страницы сайта и 5 внутренних под экран компьютера.

Верстка фиксированная (не резиновая).

Страницы:

http://piranja.info/76dorog/1.Home.jpg

http://piranja.info/76dorog/2.Uslugi.jpg

http://piranja.info/76dorog/3.Raboty.jpg

http://piranja.info/76dorog/4.Obiekt.jpg

http://piranja.info/76dorog/5.Klienty.jpg

http://piranja.info/76dorog/6.Kontakty.jpg

Требования:

1) кроссбраузерная верстка на div' ах, БЕЗ совместимости с устаревшими браузерами

2) все меню на css, без скриптов

3) каждый элемент меню оформлен как ссылка A внутри элемента LI, активный элемент LI (Главная) имеет класс .active (внутри элемента UL должны быть только теги LI и тег A, никаких дополнительных тегов!)

4) НЕТ активного содержимого на страницах, нужно только сверстать, скрипты слайдеров, лайтбокс - не нужны!

5) нестантартные шрифты — через font-face

6) на главной странице блоки "Наши услуги", "Преимущества", "ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ", "Последние новости", "Нас рекомендуют"; на странице "Контакты" блок "ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ":

-div, у него указывается класс*, сразу же внутри DIV идет H3 — заголовок блока, сразу за H3 идет div — он обрамляет контент блока, вот так:

-

заголовок

контент блока

-цвет текста в блоке, фон блока, рамка и т.п., задается (*) классом div

-заголовок блока h3 (есть не у всех блоков)

7) на главной странице заголовок "Масштабная реконструкция трассы М-3 Украина..." - h1

8) на внутренних страницах заголовок страницы - h1

9) на странице "Услуги" показать на fixed позиции форму "Заказать обратный звонок"

10) на странице "Клиенты" все картинки каждого клиента должны быть одинакового размера

11) на странице "Контакты" карту прикрепить просто картинкой

12) на странице "Объекты" внизу расположена пагинация вот с такой версткой:

-

  • предыдущая
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 25
  • следующая

Пожалуйста, пишите сроки и стоимость работы. Предпочтение отдаю НЕ студиям.

CSS
9 лет назад
simin123
Илья 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

KAYKER81
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$57
3 дня
Доволен сотрудничеством с Сергеем и буду обращаться еще. Поставленная задача выполнена быстро и четко
Отличный работодатель. Чёткая задача. Быстрая оплата. РЕКОМЕНДУЮ

Заявки фрилансеров

KAYKER81
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта фастфуда

    $25

    Необходимо создать верстку, согласно приложенному файлу и натянуть на шаблон Joomla 3 https://drive.google.com/file/d/0B-W1JABxeeTtZXBmUWVwV3h0WWM/view?usp=sharing Элементы меню фастфуда должны быть настраиваемыми централизовано из админки CMS - изменение картинок - изменение наименования ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Обработка изображений сайта/css

    Необходимо объединить все изображения со страницы сайта в один файл и написать css файл для подключения изображений по тем местам где они использовались, в css указать комментарий с исходным именем файла для каждой строки .

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработки вордпресс

    $10

    1) Для сайта mar bag точка ru (без пробелов) требуется - Добавить блог в меню - При клике на меню открывается раздел блога с превью статей (фото, 5 строчек текста и кнопка подробнее) как ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Мелкие доработки в верстке

    $10

    Для сайта на водпресс forrest тире koblevo точка com точка ua 1) Фото на слайдере должны меняться автоматом - первая должен быть лес 2) Фото для меню «все фотографии» нужно заменить на другое ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно адаптировать сайт под телефоны и планшеты

    Нужна адаптация сайта под мобильные устройств аи планшеты всех видов. Половина сайта уже адаптирована.Также нужно произвести адаптацию,при появлении новых страниц,чтоб автоматически сжимались.

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изменения в верстке

    $8

    Сделать дополнительный блок внутренней перелинковки на карточке товара Товар должен ссылаться (статическими ссылками) на 5 предыдущих товаров в категории. Товары, которые находятся последними должны ссылаться на первые товары в категории. То есть ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка email рассылки

    $15

    Необходимо отверстать простенькую email рассылку. Желательно послезавтра - к 15 марта сдать весртку

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Адаптивная верстка нескольких страниц из PDF в HTML

    $100

    Приветствую всех. Необходимо сверстать из PSD- макетов адаптивные HTML-шаблоны. Сами макеты можно посмотреть здесь: https://yadi.sk/d/cIJdlxy2q8pLq Отдельные детали, как должны работать элементы на страницах, обсудим с кандидатами уже по факту. ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад