Адаптивная верстка нескольких страниц из PDF в HTML

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок335 просмотров

Приветствую всех.

Необходимо сверстать из PSD- макетов адаптивные HTML-шаблоны. Сами макеты можно посмотреть здесь: https://yadi.sk/d/cIJdlxy2q8pLq

Отдельные детали, как должны работать элементы на страницах, обсудим с кандидатами уже по факту.

Просьба приложить к вашему предложению ссылочку на примеры работ.

Некоторые уточнения по макету: карта с маршрутом статична, будет размещаться в виде картинки, поэтому ее верстать не нужно.

Заранее всем спасибо.

HTML
9 лет назад
Serg25
43 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
9 лет назад
$100
3 дня
Сделал адаптивную верстку 6 сложных макетов из PSD в HTML. Сделал очень быстро, качественно. Были некоторые правки, которые также выполнил оперативно и без претензий. Коммуникабельный, всегда на связи. Рекомендую.
Все время на связи, рекомендую!

Заявки фрилансеров

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
9 лет назад

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