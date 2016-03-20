Адаптивная верстка нескольких страниц из PDF в HTML

Приветствую всех.

Необходимо сверстать из PSD- макетов адаптивные HTML-шаблоны. Сами макеты можно посмотреть здесь: https://yadi.sk/d/cIJdlxy2q8pLq

Отдельные детали, как должны работать элементы на страницах, обсудим с кандидатами уже по факту.

Просьба приложить к вашему предложению ссылочку на примеры работ.

Некоторые уточнения по макету: карта с маршрутом статична, будет размещаться в виде картинки, поэтому ее верстать не нужно.

Заранее всем спасибо.