Верстка 3 шаблонов страниц сайта

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Закрыт24 заявки341 просмотр

Исходники для верстки - тут: https://cloud.mail.ru/public/6xMw/eQkGfLCr4

Задача: сделать верстку кросс-браузерной и адаптивной (те чтобы также можно было просматривать и на мобильных устройствах)

9 лет назад
a456
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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