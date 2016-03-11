Есть макет проекта, со многими фичами (всплывающие, выплывающие, крутящиеся элементы...) нужно это все красиво сверстать. В общем страниц не много 2-3 страницы. Ищем толкового верстальщика который сможет это все реализовать в течении ...
Верстка 3 шаблонов страниц сайта
Исходники для верстки - тут: https://cloud.mail.ru/public/6xMw/eQkGfLCr4
Задача: сделать верстку кросс-браузерной и адаптивной (те чтобы также можно было просматривать и на мобильных устройствах)
Заявки фрилансеров
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