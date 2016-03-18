Сверстать шаблон для WP

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Завершен13 заявок242 просмотра

Нужно сверстать шаблон для WP из 3 страниц

  • Нужна адаптивная верстка
  • На каждой странице не должно быть тегов

    ,

    и т.д., но должен быть только один тег на каждой странице, и в него должен быть помещен заголовок.
  • Нужно использовать теги , , и т.д. Блок сделать выше по коду.

Прикрепил макеты страниц

Жду от вас предложение цен и сроков

WordPress
9 лет назад
Nabster01
Ильяс 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ReloadStudio
Дмитрий 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$50
3 дня
Дмитрий сделал все очень хорошо, были проблемы с версткой, но решилось все буквально за 20 минут. Рекомендую отличный испольнитель
Илья отличный заказчик, были проблемы с т3, но всё было достаточно быстро выяснено.

Заявки фрилансеров

ReloadStudio
Дмитрий 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад