Сверстать сайт на HTML и CSS

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки136 просмотров

Здравствуйте. Требуется сверстать сайт-страницу. Макет есть, Всё нужную информацию, что, как и где должно находиться предоставим. Графическую информацию так же предоставим.

CSSHTML
9 лет назад
DimariKK
Дмитрий 
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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