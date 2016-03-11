Верстка одной простой страницы

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Завершен7 заявок282 просмотра

Добрый вечер, коллеги.

Нужно выполнить кроссбраузерную и адаптивную верстку одной простой страницы.  (страница на фото)

9 лет назад
Pro_PHP
Сергей 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

htmljpg
27 лет
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
9 лет назад
$5
1 день
Крутой исполнитель. Удивил. Сделал всё быстро и качественно. Буду обращаться еще.))
Все круто. Оплата вовремя

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27 лет
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
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