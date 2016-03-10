Нужно грамотно сверстать одну страничку сайта. Исходники все есть (psd,шрифты). Нужна валидная, кросс браузерная верстка. Дизайн не адаптивный, ширина сайта фиксированная. Хочется чтобы было сверстано так, чтобы удобно было в визуальных редакторах править сайт. По ...
Править css на сайте
нужно поправить несколько позиций на сайте к примеру ниже есть скрин.
1. Правка слайдера и кнопок, разъехались, нужно поправить
2. в форме обратной связи скруглить рамку и окна скруглить (если такое возможно)
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