Править css на сайте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок208 просмотров

нужно поправить несколько позиций на сайте к примеру ниже есть скрин.

1. Правка слайдера и кнопок, разъехались, нужно поправить

2. в форме обратной связи скруглить рамку и окна скруглить (если такое возможно)

CSS
9 лет назад
PANrace
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

yadochegg
Евгений 
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Быстро, качественно и надёжно! советую!
Отличный заказчик, понятное задание и моментальная оплата. Советую!

Заявки фрилансеров

yadochegg
Евгений 
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

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