Здравствуйте. Нужно сверстать дизайн из PSD. Сообщите стоимость работы, предварительно ознакомившись с макетами (прикреплены к проекту). Заявки вида - мы все можем, пишите договоримся - игнорируются! Небольшое пояснение: ...
Сайт wordpress+woocomerce: доработка корзины + мелочи
Для сайта на вордпрессе необходимо подправить верстку, изменить логику работы корзины, и много исправлений по мелочам больше связанных с контент менеджментом, чем с программированием.
Оплата по факту либо БС.
Срок 3 дня.
Заявки фрилансеров
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