Сайт wordpress+woocomerce: доработка корзины + мелочи

$112
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки153 просмотра

Для сайта на вордпрессе необходимо подправить верстку, изменить логику работы корзины, и много исправлений по мелочам больше связанных с контент менеджментом, чем с программированием. 

Оплата по факту либо БС. 

Срок 3 дня. 

WordPress
9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров