Верстальщик нужен под проект

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок257 просмотров

Здравствуйте!

Нужен верстальщик под проект.

Адаптивная верстка, Bootstrap, LESS, CSS3

Bootstrap
9 лет назад
to-ken
Сергей 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров