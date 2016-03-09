Верстка и бэкенд личного кабинета. laravel.

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Закрыт3 заявки119 просмотров

На основе существующего дизайна свертать фронт. Бэкэнд laravel+mysql. Уже есть первый вариант работающего личного кабинета. Требуется переделать его под новый дизайн с использованием фреймворка laravel.

LaravelMySQL
9 лет назад
zanzak
Илья 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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