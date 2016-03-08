На сайте есть хлебная крошка, она сейчас выводится в ряд. После добавления микроразметки каждый пункт стал выводится на новой строке, что не подходит. Необходимо сказать, как сделать, чтобы после добавления микроразметки пункты были бы в ...
Bootstrap адаптивная верстка из PSD для Битрикс
Добрый день!
Требуется порядочный верстальщик для следующей работы.
Нужно сверстать страницы на bootstrap для Битрикс из PSD макетов.
Требования:
- Bootstrap 3
- Адаптив
- Адаптация макетов к 1С битрикс.
- Место проживание – Россия, в идеале: Санкт-Петербург
- Предпочтение фрилансерам с аккаунтом PROFI или PRO
Примеры страниц в приложенном архиве.
Просьба указать примерные расценки и сроки. Макеты PSD предоставлю выбранному исполнителю.
Заявки фрилансеров
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