Bootstrap адаптивная верстка из PSD для Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок175 просмотров

Добрый день!

Требуется порядочный верстальщик для следующей работы.

Нужно сверстать страницы на bootstrap для Битрикс из PSD макетов.

Требования:

- Bootstrap 3

- Адаптив

- Адаптация макетов к 1С битрикс.

- Место проживание – Россия, в идеале: Санкт-Петербург

- Предпочтение фрилансерам с аккаунтом PROFI или PRO

Примеры страниц в приложенном архиве.

Просьба указать примерные расценки и сроки. Макеты PSD предоставлю выбранному исполнителю.

Bootstrap
9 лет назад
FreetimeMega
Денис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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