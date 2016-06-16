Небольшая правка хлебной крошки по вёрстке

На сайте есть хлебная крошка, она сейчас выводится в ряд. После добавления микроразметки каждый пункт стал выводится на новой строке, что не подходит. Необходимо сказать, как сделать, чтобы после добавления микроразметки пункты были бы в одну строку.

Пример во вложении.