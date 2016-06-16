Небольшая правка хлебной крошки по вёрстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки136 просмотров

На сайте есть хлебная крошка, она сейчас выводится в ряд. После добавления микроразметки каждый пункт стал выводится на новой строке, что не подходит. Необходимо сказать, как сделать, чтобы после добавления микроразметки пункты были бы в одну строку.

Пример во вложении.

9 лет назад
evshi
44 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$3
1 день
Всё отлично!
Приятное задание на 10 мин. Спасибо за заказ

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

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