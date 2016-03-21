Сверстать и натянуть на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок276 просмотров

Нужно сверстать шаблон

От Вас ожидаю адаптивную, валидную верстку, кроссбраузерность,  SEO Friendly и JS логику 

Внимательно смотрите макеты!

JavaScriptWordPress
9 лет назад
1113591
Сергей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
9 лет назад
$190
6 дней
Адекватный человек и всегда на связи! Рекомендую!
Интересный проект. Понравилось работать с Сергеем. По возможности - буду рад продолжить. Спасибо!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Вёрстка для WordPress + WooCommerce

    $25

    Нужна вёрстка под WordPress с WooCommerce. Демо прикрепляю. Файлы уже нарезаны, нужно просто создать шаблон по типу этих 4-х страниц.  Ювелирная точность не нужна, кроссбраузерность нужна только в последних версиях браузеров.  ...

    WooCommerceWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Настройка и доработка шаблона. WordPress

    $20

    Доброго времени суток. Купил шаблон: http://themeforest.net/item/plumbing-repair-building-construction-theme/full_screen_preview/12285911 Развернул Wordpress с этим шаблоном на своем хостинге: http://789888.fimo2.web.hosting-test.net/ Нужно настроить шаблон так что бы он выглядел на в демо. Шаблон нужно ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Вёрстка сайта

    Здравствуйте уважаемые исполнители. Нужно сверстать макет главной страницы интернет магазина для OpenCart и подготовить вёрстку для установки на сайт. Остальные страницы верстать не нужно. Также требуется сделать небольшие изменения в шапке сайта и ...

    Opencart
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переверстать страницу на bootstrap

    $50

    Переверстать страницу на bootstrap http://www.carwin.ru/japanstats/mitsubishi/colt/ 1. необходимо пункты главного меню расположить по центру, и сделать меню прилипшим к верху экрана при скроле вниз. 2. шапку сайта показывать только в полноэкранном режиме и ...

    Bootstrap
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать сайт на html

    $25

    Есть готовый сайт, необходимо поменять местами блоки согласно тз. Исполнитель должен иметь опыт работы с html от 5 лет и портфолио с работами. Также исполнитель должен быстро работать и иметь хороший онлайн. ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевёрстка сайта

    Добрый день на сайте www.uralosago.ru требуется: 1. На каждой странице в правом верхнем углу убрать логотип(оставить место для нового). 2. На страницах где есть формы, настроить так чтобы форму может было заполнить только при заполнении ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка и натяжка на wordpress нового дизайна для существующего сайта

    Добрый день. Для сайта kakievitaminy.ru нарисован новый дизайн. Надо сверстать, сделать из верстки вордпрес тему, чтобы можно было ее подключить, нажать кнопку и все заработало, включая плагины. ...

    BootstrapWordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Надо сверстать сайт

    $200

    Есть 8 макетов в PSD для магазина.Необходимо сверстать в пиксель и натянуть на opencart. Потом надо установить и настроить все для работы магазина. Времени немного, желательно из СПб что бы оплатить ...

    Opencart
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать HTML страницу и добавить Javascript функционал

    Нужно сверстать HTML страницу и написать небольшой Javascript (вытягивание данных по API и отображение их на этой странице)  Детали пришлю выбранным кандидатам.  Все займет несколько часов. Отвечайте пожалуйста только ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад