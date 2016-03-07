Сверстать HTML страницу и добавить Javascript функционал

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки220 просмотров

Нужно сверстать HTML страницу и написать небольшой Javascript (вытягивание данных по API и отображение их на этой странице) 

Детали пришлю выбранным кандидатам. 

Все займет несколько часов. Отвечайте пожалуйста только если у вы сегодня свободны и сможете закончить задание до конца дня. 

В  ответе укажите примеры вашей верстки и JS. 

спасибо.

HTMLJavaScript
9 лет назад
xtro
41 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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