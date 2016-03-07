Сверстать HTML страницу и добавить Javascript функционал

Нужно сверстать HTML страницу и написать небольшой Javascript (вытягивание данных по API и отображение их на этой странице)

Детали пришлю выбранным кандидатам.

Все займет несколько часов. Отвечайте пожалуйста только если у вы сегодня свободны и сможете закончить задание до конца дня.

В ответе укажите примеры вашей верстки и JS.

спасибо.