В двуязычном сайте перевести на англ. надписи на главной

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок250 просмотров

Добрый день,

Сайт http://english-home-school.com/

Нужно сделать так, чтобы при переключении на англ. язык надписи на главной отображались на английском.

На сайте стоит WPML.

Спасибо! Жду заявки

9 лет назад
ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

VladOvchinnyk
28 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$5
2 дня
Спасибо Владиславу за помощь и за полезные советы. Несомненно, буду к нему обращаться и по следующим проектам. Рекомендую!
Илона хороший заказчик, все прошло отлично!)

Заявки фрилансеров

VladOvchinnyk
28 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад