Требуется верстальщик HTML / CSS / JS для верстки 5 страниц и 4 popup блоков. Шапка и левое меню сверстаны. Требуется верстка центральной контентной части и верстка левого меню FAQ на подобии правого ...
Помощь в верстке
Нужно разобраться что заставляет в статье делать шрифт разным http://lampa.co.ua/video/3202387-potolki-v-kvartire-video/
И помочь устранить данную проблему
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $40HTML-верстка9 заявокЗакрыт9 лет назад
Сабж. Нужно быстро.Закрыт9 лет назад
- $450
Добрый день, В активном поиске фрилансера для разработки дизайна+верстки игрового сайта. Для понимания, игра - кости: Ставка больше меньше опеределенной цифры - если выигрываешь удваиваешь свой выигрыш. ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать адаптивную верстку сайта http://stanzdorovei.ru, плюс исправить верстку комментариев на сайте. Жду ваших предложений.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
сайт: www.wsenergy.eu сайт должен корректно отображаться при уменьшении/увеличении (на всех мобильных устройствах)Закрыт9 лет назад
Нужно сверстать 3 лендинга. Важно чтобы исполнитель был с фантазией. Psd в личку кину.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- Закрыт9 лет назад
- $15
Есть сверстанный сайт в несколько страниц. Необходимо добавить новые элементы на страницы, какие именно отмечено на скринах ниже. Верстка и PSD предоставляются. С нуля верстать не чего не нужно. ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт9 лет назад