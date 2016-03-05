Помощь в верстке

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Завершен11 заявок190 просмотров

Нужно разобраться что заставляет в статье делать шрифт разным http://lampa.co.ua/video/3202387-potolki-v-kvartire-video/

И помочь устранить данную проблему

9 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Umbrous
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Андрей оперативно и профессионально справился с работой, рекомендую!
Доволен сотрудничеством. Буду рад поработать еще.

Заявки фрилансеров

Umbrous
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад