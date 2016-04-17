Выполнить ряд работ по фронтенду

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка93 просмотра

Нужно выполнить ряд работ по фронтенду.

9 лет назад
UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$30
10 дней
Отношение к работе не понравилось. Сложилось впечатление что работа выполняется по принципу сделать "абы как" рассчитывая что заказчик примет и такой результат низкого качества. Доработки выполнял с возражениями но без споров. Один рабочий момент по которому не устроила реализация исполнителя по типу "лишь бы заткнуть условие" настолько оказался критичным что пришлось по организационным причинам затянуть оплату на несколько недель до возможности присвоить типовым таблицам типовые классы чтобы исполнитель мог их использовать для нормальной реализации. Хотя исполнитель мог использовать javascript для обработки html изначально и задержки бы никакой не было. Но он написал отрицательный отзыв со словами "кидала" и смыслом сопутствующим. Работу оплатил полностью для изменения отзыва и жду от исполнителя что он когда мы все таки сможем добавить классы таблицам их доработает как нужно. Рекомендую при работе с этим исполнителем согласовывать ТЗ до мелочей чтобы потом не оказаться в ситуации получения результата низкого качества.
Оплата произведена с задержкой в три недели, после неприятныx разбирательств. То, что заказчик пишет в ответном отзыве - полная ерунда: если бы он имел ко мне реальные претензии, он бы мне предъявил их, я думаю, до того, как я потребовал рассчитаться. А я потребовал рассчитаться через 3 недели после его последнего письма, в котором он обещает в течение 2 дней связаться со мной. Кстати, после вышеупомянутых неприятныx разбирательств и обещаний прислать задание на доработку прошла еще неделя, от него ничего нет. Сколько надо времени не очень опытному разработчику присвоить пару классов элементам таблиц?

Заявки фрилансеров

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад