Выполнить ряд работ по фронтенду

Отношение к работе не понравилось. Сложилось впечатление что работа выполняется по принципу сделать "абы как" рассчитывая что заказчик примет и такой результат низкого качества. Доработки выполнял с возражениями но без споров. Один рабочий момент по которому не устроила реализация исполнителя по типу "лишь бы заткнуть условие" настолько оказался критичным что пришлось по организационным причинам затянуть оплату на несколько недель до возможности присвоить типовым таблицам типовые классы чтобы исполнитель мог их использовать для нормальной реализации. Хотя исполнитель мог использовать javascript для обработки html изначально и задержки бы никакой не было. Но он написал отрицательный отзыв со словами "кидала" и смыслом сопутствующим. Работу оплатил полностью для изменения отзыва и жду от исполнителя что он когда мы все таки сможем добавить классы таблицам их доработает как нужно. Рекомендую при работе с этим исполнителем согласовывать ТЗ до мелочей чтобы потом не оказаться в ситуации получения результата низкого качества.