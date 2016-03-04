Верстка + натяжка на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт23 заявки198 просмотров

Мы занимаемся разработкой сайтов и у нас много разных проектов, но в силу загрузки ребят в офисе иногда обращаемся к фрилансерам. Сейчас нужно сверстать и натянуть на ВП 2 сайта по готовым PSD-макетам.

WordPress
9 лет назад
ntlligent
Любомир 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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