Верстка простого сайта-визитки на Wordpress

Нужно сверстать шаблон сайт-визитки по всем правилам Wordpress.

Макет прикреплен.

Фактически верстается только одна главная страница, внутренние - это такие же страницы (page), только содержание меняется. На поиск по сайту отдельного макета нет, ничего особенного - обычный поиск, естественно, в том же стиле, что и остальной сайт.

Требования к верстке стандартны:

Аккуратно, на div, чистый код, все элементы классифицированы, корректно отображается во всех современных браузерах, переносит обновления системы и основных плагинов, то есть не должно быть модификаций системных файлов.

Заголовки статей, товаров и категорий уровня H1, других заголовков H1-H6, кроме как в статьях, на сайте быть не должно.

Кроме статей нигде не использовать списки или таблицы по умолчанию, везде прописывать свои классы, а внутри статей - списки и таблицы наоборот без классов.

По максимуму все сделать средствами CSS (например, меню - не картинкой, а градиентом и т.п.)

Хлебные крошки с использование разметки schema.org

Уникальный код верстки.

При текущем обновлении CMS ничего слетать не должно.

Все информационные элементы должны редактироваться через админку: меню через меню, остальное - через виджеты (удобно сгруппированные по областям - "Верх сайта", "Низ сайта", "Правая область" и внутри каждого виджета уже блоки, например, для "Низ сайта" такие: "Блок слева", "Блок по центру", "Блок справа"), слайдер - через настройки слайдера и т.п.

Все кнопки и ссылки должны реагировать на наведении.

Если в макете не предусмотрено, то сообщите, я уточню как должно реагировать.

Сразу нужно поставить языковой плагин qTranslateX и настроить его, чтобы все элементы сайта можно было перевести. Переводить сам сайт не нужно.

По слайдеру: нужно будет поставить и настроить плагин codecanyon.net/item/layerslider-responsive-wordpress-slider-plugin-/1362246 чтобы выглядел как в макете, куплю, пришлю архив.

Сразу нужно поставить плагин rus to lat advanced, nextgen для фотогалереи, wptouch для мобильной версии - все они должны работать с получившимся шаблоном корректно.

Рабочая область сайта фиксированная по ширине.

Верхний фон на 2560px.

Рассчитываю примерно на 5000-7000 руб.

Цена в приоритете: сможете сделать дешевле – предлагайте свою цену.

Готовы сделать, но только дороже – пишите сколько именно хотите, рассмотрю и ваш вариант.

Заявки без хотя бы ориентировочных цен и сроков не рассматриваю.

Если с кем раньше работал - плюс.

Оплата по факту Вебмани.