Внимание, сайт на системе uCoz! Нужно разбираться в этой системе. Так как она имеет много ограничений. Желательно иметь опыт работы с юкоз. Делать нужно вот этот сайт http://www.divosad.ru/ главную страницу. Сегодня еще ...
Верстка простого сайта-визитки на Wordpress
Нужно сверстать шаблон сайт-визитки по всем правилам Wordpress.
Макет прикреплен.
Фактически верстается только одна главная страница, внутренние - это такие же страницы (page), только содержание меняется. На поиск по сайту отдельного макета нет, ничего особенного - обычный поиск, естественно, в том же стиле, что и остальной сайт.
Требования к верстке стандартны:
Аккуратно, на div, чистый код, все элементы классифицированы, корректно отображается во всех современных браузерах, переносит обновления системы и основных плагинов, то есть не должно быть модификаций системных файлов.
Заголовки статей, товаров и категорий уровня H1, других заголовков H1-H6, кроме как в статьях, на сайте быть не должно.
Кроме статей нигде не использовать списки или таблицы по умолчанию, везде прописывать свои классы, а внутри статей - списки и таблицы наоборот без классов.
По максимуму все сделать средствами CSS (например, меню - не картинкой, а градиентом и т.п.)
Хлебные крошки с использование разметки schema.org
Уникальный код верстки.
При текущем обновлении CMS ничего слетать не должно.
Все информационные элементы должны редактироваться через админку: меню через меню, остальное - через виджеты (удобно сгруппированные по областям - "Верх сайта", "Низ сайта", "Правая область" и внутри каждого виджета уже блоки, например, для "Низ сайта" такие: "Блок слева", "Блок по центру", "Блок справа"), слайдер - через настройки слайдера и т.п.
Все кнопки и ссылки должны реагировать на наведении.
Если в макете не предусмотрено, то сообщите, я уточню как должно реагировать.
Сразу нужно поставить языковой плагин qTranslateX и настроить его, чтобы все элементы сайта можно было перевести. Переводить сам сайт не нужно.
По слайдеру: нужно будет поставить и настроить плагин codecanyon.net/item/layerslider-responsive-wordpress-slider-plugin-/1362246 чтобы выглядел как в макете, куплю, пришлю архив.
Сразу нужно поставить плагин rus to lat advanced, nextgen для фотогалереи, wptouch для мобильной версии - все они должны работать с получившимся шаблоном корректно.
Рабочая область сайта фиксированная по ширине.
Верхний фон на 2560px.
Рассчитываю примерно на 5000-7000 руб.
Цена в приоритете: сможете сделать дешевле – предлагайте свою цену.
Готовы сделать, но только дороже – пишите сколько именно хотите, рассмотрю и ваш вариант.
Заявки без хотя бы ориентировочных цен и сроков не рассматриваю.
Если с кем раньше работал - плюс.
Оплата по факту Вебмани.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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