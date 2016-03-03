Подправить просмотр изображений на сайте

Добрый день, на сайте в карточке объекта нужно подправить просмотр изображений.

Как есть: При щелчке открывается только то фото, которое первым назначено. При щелчках на других фото - ничего не происходит.

Как должно быть: При щелчке на любом фото открывается полноэкранный просмотр с возможностью перещёлкивания на соседние фото стрелками.