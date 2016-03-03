Необходима профессиональная адаптивная верстка редизайна. Оплата за всю работу целиком! Предоплата 30%! (зависит от вашего резюме). Оценить новый сайт и примерный обьем работ можна тут: https://marvelapp.com/dfe352 Приимуществом будет: 1 Знания что ...
Доработка верстки сайта на WordPress
Необходимо доработать верстку сайта на WP на основе разработанного макета. Подправить меню, шрифты, добавить мелкую анимацию (типа увеличения картинки при наведении).
Картинки как должно быть и как сейчас — во вложении.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Приветствую. Есть шаблон: http://demo.mekshq.com/?theme=voice Установили его сюда: http://trust-info.ru Необходимо адаптировать некоторые вещи: 1. Добавить широкую полосу с превью постов, которая будет прокручиваться вправо/влево, как на примере. 2. ...Завершен9 лет назад
- $10
Доработка 1 страницы многостраничного сайта на джумле: - изменение оформления страницы - добавление формы подачи заявки В дальнейшем бут аналогичные задания по правке остальных страниц сайта за отдельную плату.Завершен9 лет назад
- $40
Нужно сверстать LP. HTML, CSS, JS. Макет - https://yadi.sk/i/FgereErIpsppM В данный момент дизайн дополняется небольшими элементами, после добавления их тоже нужно будет добавить в сверстанный LP ...Завершен9 лет назад
Есть исходники и все что нужно для работы. Просто сделать адаптивную верстку чтобы на мобильных нормально открвалосьHTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать HTML версию электронного письма для рассылки. Исходники есть в .eps, макет есть в pdfHTML-верстка8 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Имеется сверстанный блок http://marketingconf.ru/work/index.html Его необходимо вставить на эту страницу http://marketingconf.ru/ вот суда http://prntscr.com/aalrt2 При попытке вставить самому возникает конфликт css. Что я хочу: Вы ...Завершен9 лет назад
Добрый день! Необходимо сверстать и "натянуть" на вордпрес сайт (8 страниц). Интересует срок исполнения и цена. Наличие у Вас портфолио обязательно. Пишите - обсудим детали сотрудничества. Спасибо! ОльгаHTML-верстка14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
имеется Макет в PSD требуется сверстать только часть макета с заложенным функционалом http://joxi.ru/brR6Z4aSQ4Mkyr по первой вкладке http://joxi.ru/DmBDPpluNj5ZwA 1. кликая по вкладкам меняется содержимое контента 2. делаем слайдер как ...Завершен9 лет назад
И два блока с вкладками, один в попап, второй на странице - тоже конфликтуют между собой. Задача: 1. На одной из каруселей нужно включить пагинацию. 2. Настроить блоки с вкладками, ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад