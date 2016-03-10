Доработка сайта на Джумле

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки154 просмотра

Доработка 1 страницы многостраничного сайта на джумле:

- изменение оформления страницы

- добавление формы подачи заявки

В дальнейшем бут аналогичные задания по правке остальных страниц сайта за отдельную плату.

Joomla
9 лет назад
v-dimm1
Вадим 
43 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

wvarious
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Работа по внесению изменений на сайт на Джумле выполнена без нареканий. Всегда на связи, ответственный исполнитель. Рекомендую
Своевременная оплата четкое и ясное ТЗ, рекомендую

Заявки фрилансеров

wvarious
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

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