Нужно сверстать LP. HTML, CSS, JS. Макет - https://yadi.sk/i/FgereErIpsppM В данный момент дизайн дополняется небольшими элементами, после добавления их тоже нужно будет добавить в сверстанный LP ...
Доработка сайта на Джумле
Доработка 1 страницы многостраничного сайта на джумле:
- изменение оформления страницы
- добавление формы подачи заявки
В дальнейшем бут аналогичные задания по правке остальных страниц сайта за отдельную плату.
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