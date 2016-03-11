Устранить конфликт стилей

Здравствуйте!

Имеется сверстанный блок http://marketingconf.ru/work/index.html

Его необходимо вставить на эту страницу http://marketingconf.ru/ вот суда http://prntscr.com/aalrt2

При попытке вставить самому возникает конфликт css.

Что я хочу: Вы должны вставить данный блок на страницу в указанное место так, чтобы не было конфликта стилей и ничего не сломалось)

Кто готов взяться за работу укажите следующие данные:

1. Срок выполнения

2. Стоимость работы

3. Необходимая предоплата