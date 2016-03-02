Перевести сайт на новый шаблон wordpress

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Закрыт1 заявка144 просмотра

Перевести сайт на новый шаблон wordpress

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На бесплатный шаблон, но будет много правок под наш стиль и тд.

Оплата почасовая - 80 рублей в час.

Если у вас есть опыт в подобной или схожей сфере - пожалуйста, напишите в письме что именно делали.

Если есть портфолио - приложите.

Также напишите несколько слов о себе - имя, возраст, род основной деятельности, знания программ, навыки-умения, откуда вы.

Спасибо!

WordPress
9 лет назад
n_yastrebova
Надежда 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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