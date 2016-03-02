Верстка проекта

Необходима кроссбраузерная (в том числе IE9+) верстка крупного проекта (15-20 страниц). Предлагайте условия, интересует адаптивный вариант (скидку за верстку без адаптивности также желательно указать), макет предоставлю в ЛС.

Договариваться будем постранично, так как дизайн рисуется параллельно.

От вас требуется абсолютное соблюдение сроков, ответственность, своевременный фидбек.

Проверка с помощью pixel perfect.