Необходимо сделать кроссбраузерность интернет-магазина http://prime-watches.com/
Верстка проекта
Необходима кроссбраузерная (в том числе IE9+) верстка крупного проекта (15-20 страниц). Предлагайте условия, интересует адаптивный вариант (скидку за верстку без адаптивности также желательно указать), макет предоставлю в ЛС.
Договариваться будем постранично, так как дизайн рисуется параллельно.
От вас требуется абсолютное соблюдение сроков, ответственность, своевременный фидбек.
Проверка с помощью pixel perfect.
Заявки фрилансеров
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