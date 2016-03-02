Есть сайт vannalife.ru. Нужно настроить оформление плагина каталога компаний + некоторые доработки. Сам каталог выводиться здесь http://vannalife.ru/company. А именно: 1. Как видно сайдбар слетел, нужно сделать нормальный вывод. Как на других страницах сайта. ...
Верстка и программирование на Wordpress
Добрый день!
Нужно сверстать и натянуть верстку на вордпресс.
Техническое задание во вложении.
Заявки фрилансеров
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