Небольшие доработки сайта

Есть сайт vannalife.ru. Нужно настроить оформление плагина каталога компаний + некоторые доработки. Сам каталог выводиться здесь http://vannalife.ru/company. А именно:

1. Как видно сайдбар слетел, нужно сделать нормальный вывод. Как на других страницах сайта.

2. Убрать вводную часть главной страницы: слайдер, свежие публикации, о сайте.

3. Красиво вывести карточки компаний здесь http://vannalife.ru/company. Необходимо оставить: название компании, адрес, режим работы, логотип компании. Оформление должно быть согласно общему оформлению сайта. Вот пример как бы я хотел оформить http://catalog.primewp.ru/clinic/. Некоторые компании помечены как рекомендуемые. Их тоже нужно отдельно выделить. Как вариант плашкой на картинку компании.

4. Карточка компании. Сделать красивое оформление.

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