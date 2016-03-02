Нужно выполнить ряд работ по фронтенду сайта. Опыт разработки фронтенда обязателен от 1 года (html5, jQuery, адаптация сайтов к мобильным устройствам). ТЗ и ссылку на сайт предоставлю кандидату. В заявках укажите следующую информацию: а) ...
Небольшие доработки сайта
Есть сайт vannalife.ru. Нужно настроить оформление плагина каталога компаний + некоторые доработки. Сам каталог выводиться здесь http://vannalife.ru/company. А именно:
1. Как видно сайдбар слетел, нужно сделать нормальный вывод. Как на других страницах сайта.
2. Убрать вводную часть главной страницы: слайдер, свежие публикации, о сайте.
3. Красиво вывести карточки компаний здесь http://vannalife.ru/company. Необходимо оставить: название компании, адрес, режим работы, логотип компании. Оформление должно быть согласно общему оформлению сайта. Вот пример как бы я хотел оформить http://catalog.primewp.ru/clinic/. Некоторые компании помечены как рекомендуемые. Их тоже нужно отдельно выделить. Как вариант плашкой на картинку компании.
4. Карточка компании. Сделать красивое оформление.
CMS - вордпресс
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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