Небольшие доработки сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка185 просмотров

Есть сайт vannalife.ru. Нужно настроить оформление плагина каталога компаний + некоторые доработки. Сам каталог выводиться здесь http://vannalife.ru/company. А именно:

1. Как видно сайдбар слетел, нужно сделать нормальный вывод. Как на других страницах сайта.

2. Убрать вводную часть главной страницы: слайдер, свежие публикации, о сайте.

3. Красиво вывести карточки компаний здесь http://vannalife.ru/company. Необходимо оставить: название компании, адрес, режим работы, логотип компании. Оформление должно быть согласно общему оформлению сайта. Вот пример как бы я хотел оформить http://catalog.primewp.ru/clinic/. Некоторые компании помечены как рекомендуемые. Их тоже нужно отдельно выделить. Как вариант плашкой на картинку компании.

4. Карточка компании. Сделать красивое оформление.

CMS - вордпресс

WordPress
9 лет назад
wnonamew
Жанибек 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Mikhail29
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$15
3 дня
Вместо 3-х дней возился 8. Из 4-х поставленных задач сделал полторы. Предоставленный дизайн карточки веял дизайном из 90-х Дополнение. Исполнитель утверждает, что "не смог со мной вовремя связаться". Однако с 3 по 9 марта никак не пытался со мной связаться. Ни в скайпе, ни в личной переписке от него сообщений не поступало. Объявился только 9 марта. Также исполнитель утверждает, что "заказ был выполнен за 3 дня", однако, 9 марта было сделано всего полторы задачи из 4. И последнее: зачем браться за заказ, в котором нет точного ТЗ? А если взялся, то уточни не понятные моменты.
Нету точного тз, не в ту категорию поместил заказ, так как заказчику нужен был бек энд разработчик в первую очередь, во-вторую веб дизайнер, и только в третью - верстальщик, заказ был выполнен за 3 дня, а так как разница в часовых поясах не смог с ним вовремя связаться, а заказчик ещё и на выходные на три дня ушёл, в результате просрочка... Никому сотрудничать с ним не рекомендую...

Заявки фрилансеров

Mikhail29
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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