Нужно выполнить ряд работ по фронтенду сайта. Опыт разработки фронтенда обязателен от 1 года (html5, jQuery, адаптация сайтов к мобильным устройствам). ТЗ и ссылку на сайт предоставлю кандидату. В заявках укажите следующую информацию: а) ...
Правка верстки сайта
Интересует правка существующего сайта
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется на постоянную основу верстальщик сайтов из PSD шаблонов. Знание PHP, JAVA, 1c битрикс.HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
Всем привет! Нужна верстка 6 страниц. Верстка фиксированная по ширине, не адаптивная. Кроссбраузерность: Opera, Firefox, Safari, Chrome, Яндекс, Internet Explorer 9+. На мобильных отображение без ...HTML-верстка23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо доработать верстку сайтаЗакрыт9 лет назад
Есть сайт, который надо перенести с Lpgeneratora на html. В приложении примеры разворота.HTML-верстка13 заявокЗакрыт9 лет назад
Привет всем. Нужна верстка для email рассылки. Исходники скину исполнителю. Нужно сверстать качественно, прошу подписаться с примерами верстки. Рассмотрю все варианты. Исполнители без отзывов рассматриваться не будут. Оплата: ...Завершен9 лет назад
Нужно сверстать 2 страницы. Блочной версткой в html5. Скрины макетов: http://demo.biz.ua/rentline/homepage_tablet.jpg - ширина обертки 720px http://demo.biz.ua/rentline/homepage_phone.jpg - ширина обертки 290px Вот эти части просто картинкой вставить: http://demo.biz.ua/rentline/homepage_tabletM.jpg http://demo.biz.ua/rentline/homepage_phoneM.jpgЗавершен9 лет назад
Есть действующий сайт у которого большая доля мобильного трафика. Ищу специалиста, который сможет сам оценить сайт на предмет улучшения адаптивности верстки, повышения скорости загрузки, подключения может быть каких-то мобильных фишек, которые сделают сайт более ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад
есть открытка джипег + ссылка. нужно прошить ссылку в открытку для рассылки по эл почтеHTML-верстка9 заявокЗакрыт9 лет назад
Подробное задание: https://docs.google.com/document/d/1xwMbCkN19RVa847JV4o7qHUd7CBOnpgp8jvpXlsRZdU/edit# Там же и все исходники. Оплата только по факту или через безопасную сделку! ОТ КАНДИДАТОВ ЖДУ: 1. Цену 2. Срок 3. Примеры ...Завершен9 лет назад