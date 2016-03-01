Верстка и оптимизация сайта под мобильные устройства

Есть действующий сайт у которого большая доля мобильного трафика.

Ищу специалиста, который сможет сам оценить сайт на предмет улучшения адаптивности верстки, повышения скорости загрузки, подключения может быть каких-то мобильных фишек, которые сделают сайт более быстрым и удобным для просмотра.

Я пока не ставлю конкретное ТЗ, просто прошу посмотреть сайт и подготовить свое коммерческое предложение с обоснованием и перечнем необходимых работ и стоимостью их реализации.

Бюджет я согласую с заказчиком и после получения финансирования отдам вам в работу.

Сайт: www.baunty.ru