Верстка и оптимизация сайта под мобильные устройства

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок189 просмотров

Есть действующий сайт у которого большая доля мобильного трафика.

Ищу специалиста, который сможет сам оценить сайт на предмет улучшения адаптивности верстки, повышения скорости загрузки, подключения может быть каких-то мобильных фишек, которые сделают сайт более быстрым и удобным для просмотра.

Я пока не ставлю конкретное ТЗ, просто прошу посмотреть сайт и подготовить свое коммерческое предложение с обоснованием и перечнем необходимых работ и стоимостью их реализации.

Бюджет я согласую с заказчиком и после получения финансирования отдам вам в работу.

Сайт: www.baunty.ru

9 лет назад
Alex_Revo
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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