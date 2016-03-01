Нужен человек чтобы поставить Uppod HTML5 плеер

Ребят всем привет! Мне нужна ваша помощь нужен человек которий разбирается в CMS DLE 10.6 . У меня на сайте на данный момент стоит основной видео плеер Videojs. Мне нужен человек которий смог бы его заменить на Uppod HTML5 видео плеер и подобрать к нему скин которий я увидел и мне понравился, плеер должен работать как для фильмов так и для сериалов поэтому нужно будет прикрепить к нему возможность для плейлиста. Также будет нужна небольшая подправка сайт.