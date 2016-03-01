Поправить верстку на сайте

$12
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок256 просмотров

На сайте (ссылка на страницу в приложении) требуется переверстать контейнер который содержит блоки проектов (маленькая плитка) и спецпроектов (большая плитка), чтобы они выводились так – слева в два столбика спецпроекты, а справа в один маленькие квадратики с простыми проектами, наглядно должно выглядеть так (ссылка на скрин в приложении).

Важно что бы код блоков (проекты и спецпроекты) можно было скопировать с их сайта текущего и вставить в новую верстку. Не части блоков, а целиком код блока, без изменений.

Например это должно выглядеть так:

Бюджет 1000 руб (WMZ или проч. эквивалентно). Срок - сегодня.

9 лет назад
Zigfrid-N
Павел 
51 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

hellohayer
Арман 
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов(-1)
9 лет назад
$12
1 день
Поначалу все было хорошо. Арман взялся поправить верстку на одном из сайтов. Времени на работу было заложено - сутки. Довольно быстро Арман сделал то что нужно, получил деньги за работу. И уже должнен был получить хороший отзыв со всеми пятерками. Но, как выяснилось, исправления в десктопной версии сломали верстку мобильной. Я обратился к Арману за помощью, и тут началось... 3 марта, через шесть часов после оплаты, я написал Арману в личку и продублировал на почту, что возникли проблемы. Никакого ответа. 4 марта снова продублировал - никакого ответа. Интересно, что Арман был на сайте и сообщения видел,но ответить не удосужился. 5 марта я уже наехал и пригрозил оставить соответствующий отзыв, после чего наконец получил фидбек. 6 марта Арман все же прислал код, который увы, неверно сработал, о чем я его предупредил, выслав скрин. Наконец 7 марта я отправил еще одно сообщение - и уже не получил на него никакого ответа. Был вынужден искать другого верстальщика, чтобы тот поправил за Арманом. Резюме. Качество работы увы, не радует. Решение одной проблемы вызвало в итоге другие проблемы. Сроки - были безбожно сорваны. Если бы Арман СРАЗУ ответил, что помочь не сможет - по крайней мере, я бы сэкономил четверо суток. Коммуникации - увы, все плохо. Ответы приходили спустя значительное время после вопросов. При том что Арман был на сайте и читал мои сообщения, но не отвечал. Увы, но не могу порекомендовать Армана к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hellohayer
Арман 
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов(-1)
9 лет назад

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