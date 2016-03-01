Поправить верстку на сайте

На сайте (ссылка на страницу в приложении) требуется переверстать контейнер который содержит блоки проектов (маленькая плитка) и спецпроектов (большая плитка), чтобы они выводились так – слева в два столбика спецпроекты, а справа в один маленькие квадратики с простыми проектами, наглядно должно выглядеть так (ссылка на скрин в приложении).

Важно что бы код блоков (проекты и спецпроекты) можно было скопировать с их сайта текущего и вставить в новую верстку. Не части блоков, а целиком код блока, без изменений.

Например это должно выглядеть так:

Бюджет 1000 руб (WMZ или проч. эквивалентно). Срок - сегодня.