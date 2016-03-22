Адаптивная верстка одностраничника

Крайне рад, что удалось поработать с Владимиром. Как заказчик: точно знает что нужно и тщательно проверяет результат. Как человек: ненавязчивый и приятный в общении. С удовольствием поработаю вновь, и всем остальным однозначно рекомендую к сотрудничеству.