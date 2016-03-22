Адаптивная верстка одностраничника

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка461 просмотр

Требуется сделать:

Адаптивную верстку одностраничника на основе сетки Bootstrap. Все формы должны отправлять информацию из формы + UTM-метки + HTTP_REFERER

От вас жду: 

1) Стоимость и сроки по верстке

2) Примеры работ с адаптивной версткой

На основе примеров выберу кандидатов которым отправлю сам дизайн и подробное ТЗ

Далее уточняем цену, сроки и нюансы и я выбираю окончательного исполнителя.

Bootstrap
9 лет назад
ChesteR_203
Владимир 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

user123
Антон 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
35 отзывов
9 лет назад
$45
4 дня
Антон - отличный специалист и приятный в общении человек. Сделал все в заявленные сроки. Все очень качественно и профессионально. Рекомендую. Сам лично добавляю в избранное для дальнейшей работы.
Крайне рад, что удалось поработать с Владимиром. Как заказчик: точно знает что нужно и тщательно проверяет результат. Как человек: ненавязчивый и приятный в общении. С удовольствием поработаю вновь, и всем остальным однозначно рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

user123
Антон 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
35 отзывов
9 лет назад

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