Внесение на страницы сайта атрибутов link rel="canonical"

У нас с сайтом есть такая проблема, что в индексе гугл для ПК (основной индекс) находятся проиндексированны страницы для основной версии (ПК) и страницы для мобильной версии сайта. Тоесть обе версии сайта в одном индексе (что создает проблему)!!! Нам необходимо, что бы в индексе гугл для ПК (основной индекс) были только страницы для основной версии (ПК), соотв. страницы для мобильной версии были в индексе для мобильных устройств.

Для решения данной проблемы необходимо в HTML-код страниц сайта для обеих версий добавить атрибуты для поисковых роботов!

На каждую страницу необходимо добавить атрибут в HTML-код:

На обычной странице (версия ПК) (http://www.example.com/page-1) добавьте следующий код:

href="http://m.example.com/page-1" >

а на странице для мобильных устройств (http://m.example.com/page-1) используйте такие атрибуты:

http://www.example.com/page-1" >

Получается есть готовое тз для программиста, где необходимо на 87 страницах сайта внести атрибут на ПК и моб версию!!! Скажите пожалуйста сколько будет стоить и время добавления таких атрибутов??? Тз покажем по запросу! Оплата на приват карту/Украина!