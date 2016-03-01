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Внесение на страницы сайта атрибутов link rel="canonical"
У нас с сайтом есть такая проблема, что в индексе гугл для ПК (основной индекс) находятся проиндексированны страницы для основной версии (ПК) и страницы для мобильной версии сайта. Тоесть обе версии сайта в одном индексе (что создает проблему)!!! Нам необходимо, что бы в индексе гугл для ПК (основной индекс) были только страницы для основной версии (ПК), соотв. страницы для мобильной версии были в индексе для мобильных устройств.
Для решения данной проблемы необходимо в HTML-код страниц сайта для обеих версий добавить атрибуты для поисковых роботов!
На каждую страницу необходимо добавить атрибут в HTML-код:
На обычной странице (версия ПК) (http://www.example.com/page-1) добавьте следующий код:
href="http://m.example.com/page-1" >
а на странице для мобильных устройств (http://m.example.com/page-1) используйте такие атрибуты:
http://www.example.com/page-1" >
Получается есть готовое тз для программиста, где необходимо на 87 страницах сайта внести атрибут на ПК и моб версию!!! Скажите пожалуйста сколько будет стоить и время добавления таких атрибутов??? Тз покажем по запросу! Оплата на приват карту/Украина!
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