Нужна верстка и натяжка под Битрикс

Прикрепил 2 макета.

Первый макет - это дизайн сайта на битрикс сейчас.

Второй макет - это редизайн сайта, который нужно сверстать и натянуть на битрикс.

Те же 3 колонки, те же элементы почти все, просто обновлен дизайн. Не новый дизайн с новыми элементами. Главная плюс 3-4 внутренних страницы.

Нужна верстка, чтобы на любых устройствах хорошо отображался сайт.