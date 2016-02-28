Работа с темой шаблоном вордпресс

Добрый день!

Есть лицензионный шаблон.

При его установке и подключении необходимых плагинов, сервис падает и выдает 500 ошибку. При этом сам домен показывает тему, а вот войти в админку сайта нет возможности.

Нужно:

1. Натянуть тему на вордпресс.

2. Установить все плагины по теме.

3. Сделать чпу ссылок в английской абривеатуре.

4. Создать 2 основные страницы (главная, портофолио (которое будет выступать как новостная колонка), для главного и бокового меню.

Вообщем подготовить тему для заполнения сайта.

Пишите цены, сроки.