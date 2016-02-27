Правки верстки

$3
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки221 просмотр

http://artplatformfw.com/

  • анимация криво на нижних блоках работает, ее надо заменить. на айпаде вообще не поворачиваются, на айфоне дергается и крутится сразу  на 360
  • кнопку - наверх в самом верху не надо показывать
  • на айфоне адаптив кривой на пол экрана
  • в мозиле на xp фотки в галерее не чернобелые - проверить
https://docs.google.com/document/d/1WPpIyO1MFqfI5A5_PZShMtjhy444qF5f8NNZ2H3l4DU/edit?usp=sharing
9 лет назад
itbuddha
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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