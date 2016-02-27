Вёрстка лендинга

Необходимо сделать простецкую вёрстку с макета. Работы на 6 часов от силы , делать фиксированную неадаптивную вёрстку. Макет: https://yadi.sk/i/iao1T2GrpdBMK Бюджет - 1500рублей Оплата по факту на Яндекс или сбербанк, возможна работа через гарантов но ...