Верстка простого LP с макета

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок193 просмотра

Необходимо сделать простецкую вёрстку с макета. Работы на 6 часов от силы , делать фиксированную неадаптивную вёрстку. Макет: https://yadi.sk/i/iao1T2GrpdBMK

Бюджет - 1500рублей

Оплата по факту на Яндекс или сбербанк, возможна работа через гарантов но тогда бюджет меньше за счёт комиссии.

9 лет назад
bozhenov
Боженов 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$12
1 день

Заявки фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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