Добрый день! Необходимо заверстать страницу похожую на http://porekamkanalam.ru Верстка должна быть адаптированной под мобильные устройства. Желательно, но не обязательно с использованием bootstrap. В заявке прошу указать Вашу ...
Верстка простого LP с макета
Необходимо сделать простецкую вёрстку с макета. Работы на 6 часов от силы , делать фиксированную неадаптивную вёрстку. Макет: https://yadi.sk/i/iao1T2GrpdBMK
Бюджет - 1500рублей
Оплата по факту на Яндекс или сбербанк, возможна работа через гарантов но тогда бюджет меньше за счёт комиссии.
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